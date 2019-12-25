Стали известны причины подъема заболеваемости коронавирусом в РФ

По словам инфекциониста, явление одновременно вызвано двумя факторами.

Текущий подъём заболеваемости коронавируса в России вызван активностью подштаммов "омикрона", и общим снижением коллективного иммунитета в стране. Такую точку зрения выразил заведующий кафедрой инфекционных болезней в РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский интервью телеканалу "360".

Специалист отметил, что текущий пик превышает все цифры, зафиксированные летом прошлого года. Максимальное число заболевших в то время составило около 25 тыс. человек, однако на данный момент показатели выросли.

Основными двумя факторами такого явления Вознесенский считает активность заразных подштаммов "омикрона", а также снижение коллективного иммунитета. За последние полгода крайне мало граждан (порядка 15% по словам специалиста) прошли вакцинацию, что усугубляет положение.

Ношение масок носит пока рекомендательный характер, потому что количество свободных коек в субъектах, количество незанятых врачей и незанятого оборудования позволяет на данный момент работать без какого-либо напряга. Сергей Вознесенский, заведующий кафедрой инфекционных болезней в РУДН, врач-инфекционист

Вознесенский уверен, что в случае усугубления ситуации Роспотребнадзор прибегнет к введению обязательного ношения масок.

Ранее губернатор Петербурга порекомендовал носить маски в общественных местах.

Фото: Piter.TV