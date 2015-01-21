В Петербурге введен запрет на продажу бензина подросткам

Мера будет действовать с 9 марта по 31 декабря.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал решение Оперштаба о введении ограничения на розничную продажу нефтепродуктов подросткам. Мера будет действовать с 9 марта по 31 декабря, рассказали в Смольном.

Согласно решению Оперштаба, неукоснительное соблюдение установленного запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга. Пресс-служба городской администрации

Запрет направлен на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов детьми в деструктивных целях – в целях поджогов.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали девушку, поджегшую АЗС на улице Савушкина. Она действовала по указке мошенников.

Фото: Piter.TV