В Петербурге введен запрет на продажу бензина подросткам

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал решение Оперштаба о введении ограничения на розничную продажу нефтепродуктов подросткам. Мера будет действовать с 9 марта по 31 декабря, рассказали в Смольном.
Согласно решению Оперштаба, неукоснительное соблюдение установленного запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.
Пресс-служба городской администрации
Запрет направлен на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов детьми в деструктивных целях – в целях поджогов.
Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали девушку, поджегшую АЗС на улице Савушкина. Она действовала по указке мошенников.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все