В Омской области создали оперштаб из-за ситуации с подтоплениями

Виталий Хоценко рассказал о работе по поддержке населения, пострадавшего от весеннего паводка.

На территории Омской области региональные власти сформировали оперативный штаб из-за сложной ситуации с подтоплениями, сложившейся в ряде населенных пунктов. Соответствующей информацией через социальные сети поделился местный губернатор Виталий Хоценко. Чиновник пояснил, что перед руководителями муниципалитетов поставлена задача по реагированию на обращения граждан. Пострадавшим должны быстро откачивать воду и просушить дома. По данным регионального управления МЧС России, в связи с сохранением высоких уровней грунтовых вод на территории региона страны остаются подтопленными 15 приусадебных участков, один низководный мост в пяти населенных пунктах.

Ситуация с подтоплением в Осташково и ряде других поселков остается непростой. Приняли решение создать оперативный штаб на месте, который будет ежедневно функционировать. Виталий Хоценко, глава региона

В состав оперштаба войдут профильные ведомства, министр по региональной безопасности, министр транспорта, природы, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), экологи, общественники и ученые-гидрогеологи.

В Дагестане прорвало дамбу на Геджухском водохранилище.

Фото и видео: Telegram / Хоценко о важном