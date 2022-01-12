В Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ

Никто не пострадал в результате возгорания на объекте.

Пожар из-за падения обломков беспилотников произошел на НПЗ в Туапсе. Соответствующими данными с журналистами поделились представители оперативного штаба по Краснодарскому краю через социальные сети. Эксперты пояснили, что никто не пострадал. Известно, что в ликвидации последствий возгорания на объекте задействованы силы 122 человек из личного состава экстренного ведомства и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по российскому региону.

Напомним, что глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил в собственном Telegram-канале о том, что на территории города в СОШ под номером шесть в настоящее время открыт пункт временного размещения (ПВР). Специалисты из оперативного штаба Краснодарского края утром уведомили население об угрозе атаки украинскими беспилотниками. Информацию подтвердил глава местного муниципалитета Андрей Кравченко. На данный момент власти уже отменили в Новороссийске угрозу атаки БПЛА. В пресс-службе российского министерства по обороне сообщили о том, что в период с 22 часов вечера 27 апреля до семи часов утра 28 апреля по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной системы (ПВО) перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

