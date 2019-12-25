В Петербурге началась вакцинация от гриппа

Для вакцинации при себе нужно иметь медицинский полис и паспорт. Прививка делается бесплатно.

В Петербурге 30 августа начинается прививочная кампания от гриппа. Сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и у станций метро.

Передвижные пункты для вакцинации прибудут к станциям к полудню. Уже сегодня передвижные пункты должны быть у станций "Озерки", "Удельная", "Парнас" и "Проспект Просвещения". Они будут работать до восьми вечера.

Для вакцинации при себе нужно иметь медицинский полис и паспорт. Прививка делается бесплатно.

В прошлом году прививку от гриппа сделали 61,39% горожан.

Фото: pexels