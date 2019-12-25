Вакцинация против гриппа завершилась в Петербурге

Прививку сделали 61,39% горожан.

В Петербурге завершилась вакцинация против гриппа, прививку сделали 3,3 миллиона петербуржцев. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что в этом году планировалось привить 60% населения. Цель была даже слегка перевыполнена, прививку сделали 61,39% горожан. Также от пневмококковой инфекции привились 65 тысяч человек, тем самым план выполнили на 114%.

Прививки от коронавируса уже сделали 1035 человек. Все этапы вакцинации прошли 179 человек.

Эксперты: коронавирус вытеснил грипп в России.

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