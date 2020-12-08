Эксперты: коронавирус вытеснил грипп в России

Если грипп не проявится до 15 января, то специалисты сделают вывод, что коронавирус его вытеснил.

Во вторник, 8 декабря, профессор СПбГУ Алексей Яковлев в беседе с "Петербургским дневником" заявил, что российские медики уверены, что коронавирусная инфекция фактически вытеснила грипп.

Судя по тысячам исследований в 60 городах России, грипп был выявлен лишь у одного пациента. Специалисты подождут до 15 января. Если грипп не проявится, то эксперты сделают вывод, что коронавирус его вытеснил. Исследуя коронавирус, ученые не могут сказать точно, меняется ли он, когда как известно, что вирус гриппа мутирует.

Яковлев предположил, что к январю может начаться устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Он также уточнил, что "выходцы с Кавказа болеют коронавирусом намного тяжелее, чем другие люди. Точного объяснения этому феномену нет".

Ранее мы писали, что пациентов с COVID-19 будут бесплатно возить на компьютерную томографию.

Фото: Piter.TV