Пациентов с COVID-19 будут бесплатно возить на компьютерную томографию

Этим будет заниматься не "скорая помощь".

Пациентов с коронавирусом будут отвозить на компьютерную томографию. Кареты скорой помощи при этом задействованы не будут. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

На эти цели Петербург выделяет 69,75 млн рублей. Александр Беглов отметил, что нагрузка на "скорую помощь" сейчас очень высота. Ее специалисты должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься транспортировкой.

Также отвезти смогут и тех, у кого есть подозрение на COVID-19. На чем именно будут перевозить горожан и в каких конкретных случаях — не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодые петербуржцы стали чаще заболевать коронавирусом.

Фото: Piter.TV