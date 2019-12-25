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Пациентов с COVID-19 будут бесплатно возить на компьютерную томографию
Сегодня, 16:47
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nadezhda_sib

Пациентов с COVID-19 будут бесплатно возить на компьютерную томографию

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Этим будет заниматься не "скорая помощь".

Пациентов с коронавирусом будут отвозить на компьютерную томографию. Кареты скорой помощи при этом задействованы не будут. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

На эти цели Петербург выделяет 69,75 млн рублей. Александр Беглов отметил, что нагрузка на "скорую помощь" сейчас очень высота. Ее специалисты должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься транспортировкой.

Также отвезти смогут и тех, у кого есть подозрение на COVID-19. На чем именно будут перевозить горожан и в каких конкретных случаях — не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодые петербуржцы стали чаще заболевать коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: компьютерная томография, коронавирус, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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