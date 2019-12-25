Молодые петербуржцы стали чаще заболевать коронавирусом

Часто к коронавирусу присоединяется сезонная инфекция.

По мнению экспертов, коронавирус в Петербурге "помолодел". Такое мнение выразила зампреда комитета здравоохранения Андрея Сараны в эфире программы "Санкт-Петербург против коронавируса".

Все чаще инфекцию подхватывают молодые люди и даже дети. Сарана отметила, что сейчас заболевают дети и сотрудники офиса. Кроме того, по словам главного врача больницы №20 Татьяны Суровцевой, раньше заболевали люди старше 60 лет, а теперь больше коронавирусных больных в возрасте 25-40 лет. Зачастую в стационар попадают те, кто вовремя не занялся лечением. К тому же, к коронавирусу присоединяется сезонная инфекция.

Ранее мы писали, что власти Петербурга заявили, что жалоб на качество СИЗов из стационаров не поступает.

Фото: Piter.TV