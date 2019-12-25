Власти Петербурга заявили, что жалоб на качество СИЗов из стационаров не поступает

В конце октября Городской больнице № 15 было выделено 932 650 400 рублей на обеспечение СИЗами учреждений.

В Смольном заявили, что из больниц Петербурга не поступало жалоб на качество СИЗов. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению.

Власти Северной столицы заявили, что весь товар соответствует заявленным требованиям и характеристикам.

Таким образом, закупка СИЗов для медицинских учреждений производилась в точном соответствии с действующим законодательством Комитет по здравоохранению.

Также в Смольном напомнили, что в конце октября выделено 932 650 400 рублей на обеспечение СИЗами учреждений Городской больнице № 15.

Ранее мы сообщали о том, что число нарушений противоэпидемических мер в Петербурге снизилось в два раза.

Фото: Piter.TV