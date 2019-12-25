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Число нарушений противоэпидемических мер в Петербурге снизилось в два раза
Сегодня, 14:33
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smirenny

Число нарушений противоэпидемических мер в Петербурге снизилось в два раза

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Результата добились благодаря усиленному контролю.

В понедельник, 7 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги недели на своей странице "Вконтакте".

Первым пунктом, который обозначил глава города, стало снижение нарушений противоэпидемических мер вдвое. По словам Беглова, такого результата добились благодаря усиленному контролю.

Прошу петербуржцев беречь себя! Используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию. Без необходимости старайтесь не бывать среди большого скопления людей

отметил Беглов.

Кроме того, градоначальник уточнил, что практически закончено строительство двух новых стационаров-трансформеров в составе Госпиталя для ветеранов войн и городской больницы №33 в Колпино.

Напоммним, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3741 человека.

Фото: Piter.TV

Теги: нарушения противоэпидемических мер, противоэпидемические меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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