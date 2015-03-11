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В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте
Сегодня, 16:54
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smirenny

В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте

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Чиновники напомнили, что важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры.

В среду, 19 мая, вице-губернатор Максим Соколов на своей странице в соцсети опубликовал поручение, согласно которому руководители транспортных предприятий города должны усилить борьбу с пандемией коронавируса в общественном транспорте. 

По словам чиновника, город уже готов к проведению чемпионата Европы по футболу, но важно сохранить эпидемическое благополучие. Соколов поручил усилить меры в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро. 

Помимо этого горожанам напомнили, что пассажирам без масок могут отказать в перевозке, и призвал не пренебрегать здоровьем. 

Ранее мы писали, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 251%.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, противоэпидемические меры
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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