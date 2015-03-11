В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте

Чиновники напомнили, что важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры.

В среду, 19 мая, вице-губернатор Максим Соколов на своей странице в соцсети опубликовал поручение, согласно которому руководители транспортных предприятий города должны усилить борьбу с пандемией коронавируса в общественном транспорте.

По словам чиновника, город уже готов к проведению чемпионата Европы по футболу, но важно сохранить эпидемическое благополучие. Соколов поручил усилить меры в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро.

Помимо этого горожанам напомнили, что пассажирам без масок могут отказать в перевозке, и призвал не пренебрегать здоровьем.

Ранее мы писали, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 251%.

Фото: Piter.tv