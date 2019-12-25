Так, 18 мая за медпомощью по коронавирусу обратились 1040 петербуржцев, у которых медики выявили положительный результат. Во вторник, 11 мая, коронавирус был выявлен у 399 граждан.

За неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 251%. Об этом сообщает координационный совет по противодействию COVID-19 в городе.

Так, 18 мая за медпомощью по коронавирусу обратились 1040 петербуржцев, у которых медики выявили положительный результат. Во вторник, 11 мая, коронавирус был выявлен у 399 граждан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что по требованию Роспотребнадзора ограничения будут усилены, если тенденция роста заболеваемости продолжится. Беглов также отметил, что в Северной столице хватает запасов вакцины от коронавируса. По словам губернатора, в городе привились порядка 620 тыс. человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге развернут дополнительные койки для больных коронавирусом.

Фото: Piter.tv