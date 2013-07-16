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В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за роста заболеваний COVID-19
Сегодня, 20:29
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kraratau27

В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за роста заболеваний COVID-19

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Как отметил Беглов, на прошлой неделе на 30% увеличилось число больных коронавирусом.

В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за роста заболеваний COVID-19. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках обращения на "Радио России".

Как отметил Беглов, на прошлой неделе на 30% увеличилось число больных COVID-19, а также количество госпитализаций. Глава города заявил, что по требованию Роспотребнадзора ограничения будут усилены, если тенденция роста заболеваемости продолжится. 

Беглов также отметил, что в Северной столице хватает запасов вакцины от коронавируса. По словам губернатора, в городе привились порядка 620 тыс. человек. Также Беглов настоятельно рекомендует петербуржцам вакцинироваться как можно скорее, чтобы избежать негативных последствий болезни. 

Ранее мы писали, что в Петербурге развернут дополнительные койки для больных коронавирусом.

Фото: Piter.tv 

Теги: беглов, ограничения по коронавирусу, роспотребнадзор
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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