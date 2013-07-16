Как отметил Беглов, на прошлой неделе на 30% увеличилось число больных коронавирусом.

В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за роста заболеваний COVID-19. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках обращения на "Радио России".

Как отметил Беглов, на прошлой неделе на 30% увеличилось число больных COVID-19, а также количество госпитализаций. Глава города заявил, что по требованию Роспотребнадзора ограничения будут усилены, если тенденция роста заболеваемости продолжится.

Беглов также отметил, что в Северной столице хватает запасов вакцины от коронавируса. По словам губернатора, в городе привились порядка 620 тыс. человек. Также Беглов настоятельно рекомендует петербуржцам вакцинироваться как можно скорее, чтобы избежать негативных последствий болезни.

Ранее мы писали, что в Петербурге развернут дополнительные койки для больных коронавирусом.

Фото: Piter.tv