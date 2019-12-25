Всего в Петербурге свободны 585 коек, а это - 11%.

В Петербурге развернут дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

В последние дни отмечается увеличение интенсивности распространения инфекции. За неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций - на 27%. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга.

Так, с 18 мая в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн дополнительно развернут 102 койки, из них 19 реанимационных.

С 20 мая свою работу возобновит павильон №5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо". На данный момент для больных пневмонией и коронавирусом подготовили 97 коек, из которых 7 реанимационных. При необходимости, как отметили в аппарате, будут развёрнуты все 295 коек.

К тому же, с 21 мая городская больница №38 им. Семашко возобновит приём инфекционных пациентов. Для них подготовлены 260 коек.

На данный момент в Петербурге для больных COVID-19 работают 12 городских и два федеральных стационара, в которых развёрнуто 5248 коек. Всего в Петербурге свободны 585 коек, а это - 11%. Вице-губернатор города также добавил, что ограничения по коронавирусу будут действовать до конца мая.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 15 тыс. человек.

Фото: Piter.tv