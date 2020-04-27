  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 15 тыс. человек
Сегодня, 10:41
36
nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 15 тыс. человек

0 0

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15010 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 5237 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге за неделю удвоилась заболеваемость коронавирусом. Общее количество активно больных за 7 дней увеличилось на 3,95 % и превысило отметку в 15 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пцр-тест, тестирование
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии