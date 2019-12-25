В Петербурге за неделю удвоилась заболеваемость коронавирусом

В больницу за сутки поступило 407 человек.

По сравнению с прошлой субботой в городе на 49,37 % увеличилось число новых случаев заболевания коронавирусом в федеральном регистре (с 875 до 1 307). Госпитализация прибавила 24,46 % — с 327 до 407 человек в сутки. Об этом стало известно из опубликованной 15 мая справки межведомственного координационного совета.

В Петербурге из развернутых 5 248 коек свободны лишь 784 мест, меньше 15 %. 180 пациентов находятся на ИВЛ. Доля тяжелых больных — 24 %. В совете отмечают, что риск заражения выше, чем неделю назад, однако в городе созданы все условия для вакцинации жителей.

Общее количество активно больных за неделю увеличилось на 3,95 % и превысило отметку в 15 тысяч человек.

Отметим, что с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали 615 тысяч человек. Из них 515 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 8 134 петербуржца, вторично — 7 969. Общих запасов вакцины хватит еще на 185 тысяч человек.

Ранее Piter.tv писал, что за сутки в Ленобласти выявили ещё 84 случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 43 897 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.tv