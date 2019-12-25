За сутки в Ленобласти выявили ещё 84 случая заболевания COVID-19

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 43 897 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 84 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 16 мая Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По выздоровлению выписаны 69 человек, за сутки погибло 9 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 43 897 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 (активных – 1460 пациентов), 41 136 человек выздоровело, 1 301 – умерли.

В России за минувшие сутки выявили более 18,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 18 665 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ.

За последние сутки в России подтвердили 8 554 случаев коронавируса в 84 субъектах в стране. Лидерами среди регионов по числу новых зараженных стали Москва и Петербург.

Фото: Piter.tv