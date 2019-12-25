За сутки в Ленобласти выявили ещё 84 случая заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 84 новых случая заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 16 мая Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
По выздоровлению выписаны 69 человек, за сутки погибло 9 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 43 897 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 (активных – 1460 пациентов), 41 136 человек выздоровело, 1 301 – умерли.
В России за минувшие сутки выявили более 18,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 18 665 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ.
За последние сутки в России подтвердили 8 554 случаев коронавируса в 84 субъектах в стране. Лидерами среди регионов по числу новых зараженных стали Москва и Петербург.
Фото: Piter.tv
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