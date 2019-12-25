За сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 767 человек

Петербург снова стал вторым в РФ по заболеваемости COVID-19 на сегодняшний день.

За последние сутки в России подтвердили 8 554 случаев коронавируса в 84 субъектах в стране. Об этом сообщили 16 мая в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

В Петербурге выявили 767 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 84. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 2789 человек. За последние сутки подтверждена смерть 391 пациента, в том числе 36 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 8 573 пациентов, в том числе 107 человек в Петербурге и 69 – в 47 регионе.

Всего в стране зарегистрировано 4 940 245 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели 4 556 073 человек, а скончались более 115 тысяч человек. Активных случаев – 268 301.

Фото: Piter.tv