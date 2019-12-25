В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3741 человека

Из больниц выписали менее 1000 человек.

За последние сутки в России подтвердили 28 142 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5789 (20,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3741 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 212. За последние сутки подтверждена смерть 456 пациентов. В Петербурге подтвердили 31 новую смерть от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 18 850 человек, в том числе 697 человек в Петербурге и 89 – в Ленинградской области.

Комздрав объяснил "аномальную" статистику смертности от коронавируса в Петербурге.

Фото: Pirer.TV