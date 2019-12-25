Комздрав объяснил "аномальную" статистику смертности от коронавируса в Петербурге

В СМИ заметили большое расхождение в цифрах разных ведомств.

Каждый день в смертельную статистику по коронавирусу попадает множество людей. В Комздраве "Комсомольской правде" объяснили якобы аномальную статистику смертности в Петербурге. Как оказалось, в оперативную статистику попадают смерти не только ОТ коронавируса, но и С коронавирусом.

В СМИ заметили большое расхождение в цифрах. Например, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Минздрава, в Петербурге скончались 9 053 человека, официальная статистка говорит о 4 971 умершем, в Росстате числится не менее 6000 смертей.

Доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг рассказал, как считают смерти от COVID. Он пояснил, что в оперативные данные попадают смерти не только ОТ коронавируса, но и С коронавирусом. Поэтому в ИЦК поступают данные за сутки всех пациентов С коронавирусом, а в официальную статистику города только подтвержденные смерти ОТ коронавируса.

Петербург 2 декабря вновь возглавил список городов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки.

Фото:Piter.tv