Петербург вновь возглавил список городов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве выявили еще 82 летальных исхода.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 82 новых летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей Северная столица второй день подряд возглавляет список городов России. На втором месте в этот раз оказалась Москва, которая продолжительное время занимала первую строчку. За прошедшие 24 часа в столице РФ скончались еще 75 человек от КОВИДА.

В тройке лидеров также оказалась Московская область, где зарегистрировали 32 новых жертвы коронавируса. В топ-5 попали Ростовская область (26) и Красноярский край (20).

В целом по России подтверждено 589 новых летальных случаев. С начала пандемии болезнь унесла жизни 41 053 человек. Выздоровели 1 830 349.

Ранее мы писали, что Петербург может выйти на плато по COVID-19 к середине декабря.

Фото: Piter.TV