Заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом в Петербурге понизилась с 14 по 20 апреля

Всего зарегистрировали 32,3 тыс. случаев заболевания.

В период с 14 по 20 апреля в Петербурге понизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Та же тенденция наблюдается и в Ленобласти, сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

В городе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 6,7% по сравнению с предыдущей неделей. В группе риска остаются дети в возрасте от 3 до 6 лет. А заболеваемость ковидом уменьшилась на 43%. Всего зарегистрировали 32,3 тыс. случаев заболевания.

В Ленобласти на прошлой неделе заболеваемость упала на 4,6%. Всего коронавирусом, гриппом и ОРВИ заболели 10,6 тыс. человек.

Если вы заметили у себя температуру, насморк, кашель и боль в горле, то обратитесь к врачу, соблюдайте назначенный режим и не занимайтесь самолечением.

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