Петербург может выйти на плато по COVID-19 к середине декабря

Около двух недель число заболевших колеблется приблизительно у одной цифры.

К середине декабря Северная столица может выйти на плато по коронавирусу, полагает глава НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто. Об этом сообщил "Интерфакс".

Специалист заявил, что последние данные числа заболевших в течение уже двух недель колеблются приблизительно у одной цифры. Рост заболевших, по мнению Шляхто, вызвал нарастающими объемами тестирования.

В Петербурге выявили 3697 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 211. За последние сутки подтверждена смерть 569 пациентов. В Петербурге подтвердили 85 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 5.

За последние сутки из больниц выписали 24 763 человека, в том числе 1890 человек в Петербурге и 298 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV