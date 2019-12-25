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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 697 человек
Сегодня, 11:02
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 697 человек

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Из больниц выписали 1890 человек.

За последние сутки в России подтвердили 26 402 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 694 (21,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщили на сайте СтопКоронавирус.рф

В Петербурге выявили 3697 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 211. За последние сутки подтверждена смерть 569 пациентов. В Петербурге подтвердили 85 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 5.

За последние сутки из больниц выписали 24 763 человека, в том числе 1890 человек в Петербурге и 298 – в Ленинградской области. 

Специалист рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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