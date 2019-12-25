Специалист рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад

Эксперт считает, что в ближайшие 10 дней выхода на пик заболеваемости и плато не ожидается.

Несмотря на то, что динамика заболеваемости коронавирусом в Петербурге в последние дни снизилась (до 26 ноября каждый заражалось на 200-300 человек больше, чем в предыдущие сутки, после этой даты – всего на 5-6 человек), радоваться пока рано. Как рассказал "Комсомольской правде" эксперт по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян, на плато Петербург выйдет еще нескоро.

Эксперт считает, что в ближайшие 10 дней выхода на пик заболеваемости и плато не ожидается. Агаси Тавадяна отметил, что снижение статистики может говорить о реальном снижении количества заболевших, а может просто поменялась методика оценки.

К примеру, в выходные всегда, во всех городах, делается меньше тестов на коронавирус – возможно, как раз это мы и наблюдаем. Агаси Тавадян

Специалист считает, что Петербург продолжает оставаться в пятерке регионов с самой тяжелой эпидемиологической ситуацией.

С другой стороны – по нашим подсчетам, ситуация должна улучшиться до конца года. Агаси Тавадян

Число госпитализаций COVID-пациентов в Петербурге за неделю увеличилось на 9,2%.

Фото: Piter.tv