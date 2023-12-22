Застройщик в Ленобласти уволил подрядчика после скандала с проживанием рабочих в чужой квартире

Попав в квартиру, хозяйка обнаружила, что в ней проживают семь рабочих, которые разложили по комнатам матрасы и организовали небольшую кухню прямо на полу.

В Ленинградской области семья не может въехать в свою квартиру, потому что в помещении обосновались рабочие. Такая информация распространилась в соцсетях.

Собственница недвижимости рассказала, что её семья приобрела квартиру в ЖК "Янинский лес", расположенном в Ленинградской области. Пока дом строился, женщина с мужем и детьми жила неподалеку в съёмной квартире. Сначала жительницу Янино насторожило, что почти каждый день в окнах их будущей квартиры горел свет, а после она узнала, что других жильцов, в отличие от неё, уведомили о завершении строительства.

Попав в квартиру, хозяйка обнаружила, что в ней проживают семь рабочих, которые разложили по комнатам матрасы и организовали небольшую кухню прямо на полу, где готовили себе еду. На стенах от готовки были видны пятна жира, а по углам в разных комнатах лежал мусор.

В чате с соседями дольщица сообщила, что изначально застройщик отрицал, что строители проживают в квартирах, пока она не увидела их своими глазами.

Piter.tv получил официальный комментарий от застройщика ПИК.

Подобные ситуации недопустимы, поэтому ПИК незамедлительно разорвал контракты с подрядчиком, чьи рабочие незаконно находились в квартире. ПИК

Также сотрудники девелопера отметили, что принимают все необходимые меры для передачи квартиры в ближайшие дни: сейчас заканчиваются работы по отделке.

Видео: Telegram/ Readovka