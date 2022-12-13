В Москве площадь пожара на улице Наташи Ковшовой достигла 500 "квадратов"

Горит гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.

Сегодня, 7 мая, в Москве произошел серьезный пожар на стройке в районе ЖК "Новое Очаково". Пламя распространилось по площади 500 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

На улице Наташи Ковшовой в доме №17 горит гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Пожар виден во всех районах Москвы. По данным tg-канала Shot, на крыше заблокированы несколько строителей.

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