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Стало известно, где самый грязный воздух в Петербурге
Сегодня, 16:20
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Стало известно, где самый грязный воздух в Петербурге

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Максимальная их концентрация превысила норму в 1,6 раза.

Специалисты проверили воздух в Петербурге. По итогам апреля 2023 года в некоторых районах города уровень загрязнения оказался выше нормы. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Самая высокая концентрация вредных веществ в воздухе в Московском, Красносельском и Василеостровском районах. Максимальная их концентрация превысила ПДКм.р. в 1,6 раза.

Экологи отметили, что причинами ухудшения качества воздуха послужили сход снежного покрова и высыхание земной поверхности.

Ранее на Piter.tv: на Ушаковском мосту вспыхнул туристический автобус.

Фото: Piter.tv

Теги: грязный воздух, проверка воздуха, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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