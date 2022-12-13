Стало известно, где самый грязный воздух в Петербурге

Максимальная их концентрация превысила норму в 1,6 раза.

Специалисты проверили воздух в Петербурге. По итогам апреля 2023 года в некоторых районах города уровень загрязнения оказался выше нормы. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Самая высокая концентрация вредных веществ в воздухе в Московском, Красносельском и Василеостровском районах. Максимальная их концентрация превысила ПДКм.р. в 1,6 раза.

Экологи отметили, что причинами ухудшения качества воздуха послужили сход снежного покрова и высыхание земной поверхности.

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Фото: Piter.tv