В Москве произошел серьезный пожар в ЖК "Новое Очаково"

Пламя охватило стройку на улице Наташи Ковшовой.

Сегодня, 7 мая, масштабный пожар произошел на московской стройке ЖК "Новое Очаково". Об этом сообщили в tg-канале Shot.

По предварительным данным, вспыхнул строительный мусор. Пламя охватило 150 квадратных метров. Однако в службе "112" говорят, что огонь распространился по площади 40 "квадратов". Информация проверяется.

На место ЧП едут пожарные. На крыше заблокированы несколько строителей.

Густым дымом заволокло небо над городом за считанные минуты. Черные клубы дыма видны из всех районов столицы.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе на Гвардейской из горящего дома эвакуировали людей.

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