В Красном Селе на Гвардейской из горящего дома эвакуировали людей

Сегодня, 7 мая, в Красном Селе произошел пожар. На Гвардейской улице в доме № 25, корпус 2, вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:07. Из дома эвакуировали пять человек.
В 4-комнатной коммунальной квартире происходило горение балконной двери и обстановки на балконе на площади 10 кв. метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Объект тушили 15 спасателей и три спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал.
В 16:25 пожар был ликвидирован. Устанавливается причина возгорания.
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Фото: Piter.tv
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