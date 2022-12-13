В Красном Селе на Гвардейской из горящего дома эвакуировали людей

В квартире полыхал балкон.

Сегодня, 7 мая, в Красном Селе произошел пожар. На Гвардейской улице в доме № 25, корпус 2, вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:07. Из дома эвакуировали пять человек.

В 4-комнатной коммунальной квартире происходило горение балконной двери и обстановки на балконе на площади 10 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Объект тушили 15 спасателей и три спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал.

В 16:25 пожар был ликвидирован. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv