  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге эвакуировали жильцов дома на улице Добровольцев после сообщения об СВУ в подвале
Сегодня, 16:35
117
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге эвакуировали жильцов дома на улице Добровольцев после сообщения об СВУ в подвале

0 0

На место случившегося приехали сотрудники ОМОН с собакой.

Жильцов дома на улице Добровольцев эвакуировали после сообщения об СВУ в подъезде. Об этом рассказали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Подозрительный предмет нашли в подвале дома. Мастер аварийной службы обнаружил пластиковую коробку с антенной и батарейкой. 

На место случившегося приехали сотрудники ОМОН с собакой. Ничего опасного они не нашли. 

По предварительной информации, это был муляж  СВУ. Сейчас проводится экспертиза.

Жители дома вернулись в свои квартиры.

Ранее на Piter.tv: стало известно, где самый грязный воздух в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: омон, сву в подвале дома, улица добровольцев, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии