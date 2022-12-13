В Петербурге эвакуировали жильцов дома на улице Добровольцев после сообщения об СВУ в подвале

На место случившегося приехали сотрудники ОМОН с собакой.

Жильцов дома на улице Добровольцев эвакуировали после сообщения об СВУ в подъезде. Об этом рассказали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Подозрительный предмет нашли в подвале дома. Мастер аварийной службы обнаружил пластиковую коробку с антенной и батарейкой.

На место случившегося приехали сотрудники ОМОН с собакой. Ничего опасного они не нашли.

По предварительной информации, это был муляж СВУ. Сейчас проводится экспертиза.

Жители дома вернулись в свои квартиры.

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Фото: Piter.tv