В Петербурге эвакуировали жильцов дома на улице Добровольцев после сообщения об СВУ в подвале

Жильцов дома на улице Добровольцев эвакуировали после сообщения об СВУ в подъезде. Об этом рассказали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Подозрительный предмет нашли в подвале дома. Мастер аварийной службы обнаружил пластиковую коробку с антенной и батарейкой.
На место случившегося приехали сотрудники ОМОН с собакой. Ничего опасного они не нашли.
По предварительной информации, это был муляж СВУ. Сейчас проводится экспертиза.
Жители дома вернулись в свои квартиры.
Ранее на Piter.tv: стало известно, где самый грязный воздух в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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