В Госдуме предупредили о рисках покупки золота на пике

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупредил о рисках покупки золота на пике его стоимости. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам депутата, инвестиции в золото являются рискованным занятием для частного инвестора. Он подчеркнул, что всегда есть вероятность коррекции цены. При этом Аксаков добавил .что опытные инвесторы с готовностью к риску могут прогнозировать, как долго может расти какой-либо актив.

Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нем обычному человеку вряд ли получится.



Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку

