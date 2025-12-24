Финансовый аналитик Беляев разъяснил россиянам причины колебания цен на золото

Как отметил эксперт, необходимо понимать, что около 60% добываемого золота используется в ювелирной индустрии. Примерно 10-15% (эта пропорция варьируется из года в год) направляется в хранилища центральных банков различных стран.

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале на площадке Comex (Нью-Йоркская товарная биржа) преодолела исторический рубеж, поднявшись выше отметки 4550 долларов за тройскую унцию, сообщается в данных торгов. Как отмечает издание Bloomberg, редкоземельный металл ежедневно устанавливает рекорды стоимости уже 50 дней подряд в текущем году. Почему же так сильно колеблется цена на золото? Ответ на этот вопрос изданию "Вечерний Санкт-Петербург" предоставил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Как отметил эксперт, необходимо понимать, что около 60% добываемого золота используется в ювелирной индустрии. Примерно 10-15% (эта пропорция варьируется из года в год) направляется в хранилища центральных банков различных стран. Частные инвесторы приобретают около 10%, а оставшиеся 20% идут на производство промышленных изделий.

Золото сильно зависит от соотношения спроса и предложения. Цены на ювелирные украшения зависят главным образом от предпочтений женщин, в частности, из Индии, Китая и ближневосточных стран, что делает ценообразование нестабильным. Надежность в формировании стоимости золота обеспечивают только те 20%, используемые в промышленности. Экономисты утверждают, что цена на золото носит иррациональный характер, так как не основывается на реальной промышленной потребности в данном сырье, разъясняет аналитик.

Михаил Беляев выделяет три характеристики, которые сделали золото особенным ресурсом:

Сохранность: исторически практически все золото, добытое человечеством, существует и сегодня либо в другом виде, либо хранится на кораблях, лежащих на дне океанов.

Компактность: небольшие объемы содержат высокую ценность.

Возможность деления: золото сохраняет свое качество вне зависимости от размера — будь то граммы или килограммы.

В современном нестабильном мире золото воспринимается как символ стабильности и богатства, подчеркивает специалист.

В условиях нынешней международной неопределенности золото возвращается на пьедестал самых надежных активов. Когда экономика испытывает потрясения, интерес к золоту неизменно возрастает. Его стоимость стабильно повышается, и Центробанки начинают скупать золото для формирования резервов. Золото — самый надежный инвестиционный актив, на который обращают внимание как частные лица, так и крупные финансовые учреждения вроде центральных банков, добавляет эксперт.

Серебро тоже привлекает внимание как инвестиция, но у него большая составляющая промышленного использования. Современные электронные устройства требуют высококачественного сырья, обладающего низким электрическим сопротивлением и хорошей электропроводностью, что повышает спрос на серебро и оказывает влияние на его цену, замечает аналитик.

Наконец, Беляев объясняет, почему золото пользуется особым вниманием общественности: хотя золото составляет небольшую долю в общем обороте товаров, именно его цена отслеживается как экономический индикатор. Чем выше цена на золото, тем яснее признаки глобальных рисков и проблем. Особенно тревожно, когда Центробанки увеличивают закупки золота для пополнения резервов, подводит итог эксперт.

Фото: Pxhere