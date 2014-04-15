Нужно ли дарить детям дорогие новогодние подарки: мнение семейного психолога

Осознанность родителей играет ключевую роль.

Перед наступлением Нового года родители традиционно задумываются о выборе подарков для своих детей, стремясь исполнить их мечты, иногда рискуя чрезмерно потратиться. Детский и семейный психолог, член Российской ассоциации арт-терапевтов Анастасия Климченко поделилась своими рекомендациями в беседе с изданием "Вечерний Санкт-Петербург".

Психолог напоминает, что Новый год — особенный праздник, связанный с исполнением сокровенных желаний, и, если финансовая возможность позволяет, вполне допустимо подарить ребенку что-то значительное. Однако, если приобретение желаемого предмета сильно ударит по семейному бюджету, вызывая ущемление других статей расходов, лучше воздержаться от подобной покупки. Покупая ребенку роскошный подарок сверх возможностей бюджета, родители ставят его в привилегированное положение, искажая семейные роли и структуру взаимоотношений внутри семьи. Вместо укрепления семейных связей подобный поступок способен вызвать напряжение и тревогу у ребенка, создав ощущение неравенства, поясняет эксперт.

Осознанность родителей играет ключевую роль. Нужно учитывать возрастные потребности ребенка, а не только его прихоти. Игнорирование потребностей ребенка ведет к чувству беспокойства, проявляющегося в повышенном уровне тревожности и возможных последствиях, таких как возникновение страхов, неуверенности и чувства покинутости.

Если родитель выбирает подарок самостоятельно, игнорируя предпочтения ребенка, это также негативно сказывается на восприятии ребенком родительской заботы. Ребенок может почувствовать недостаток понимания со стороны взрослых, а само вручение подарка восприниматься скорее как обязанность родителей, нежели проявление любви и внимания.

В случаях, когда выбранный подарок превышает финансовые возможности семьи, Анастасия рекомендует обсудить это с ребенком заранее. Важно объяснить, что желание родителя понятно, но реализация возможна позже, когда появятся средства. Такой подход помогает избежать разочарования и обид.

Другая стратегия заключается в диалоге с ребенком о причинах его выбора конкретного подарка. Психолог советует выяснить, почему ребенок мечтает именно о данном предмете, задавая четкие вопросы. Это помогает разобраться, насколько данная покупка необходима ребенку и какая ценность заложена в ней.

Наконец, независимо от финансового аспекта, родитель должен задуматься о смысле подарка. Стоит отдавать предпочтение тем вещам, которые вызывают эмоции радости и удивления, а не становятся объектом гордости и похвалы. Именно заботливо подобранный подарок создает атмосферу настоящего семейного праздника и укрепляет доверие между родителями и детьми.

