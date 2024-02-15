Компания Endomines обнаружила в скальном массиве Укколанваара четыре новых участка с драгоценным металлом. Более 65 процентов разведочных скважин дали положительный результат.

Финские геологи совершили открытие, которое может изменить экономику региона Северная Карелия. В скальном массиве Укколанваара, всего в десяти километрах от российской границы, обнаружены огромные запасы золота. Масштабы месторождения, как выяснилось, значительно превышают первоначальные прогнозы.

Горнодобывающая компания Endomines провела масштабные зимние буровые работы и выявила сразу четыре новых участка с драгоценным металлом. Перспективные зоны находятся южнее, примерно в 5,8 километра от уже известных залежей.

Генеральный директор Endomines Кари Выхтинен, комментируя результаты разведки, заявил, что эти находки доказывают наличие здесь обширной золоторудной системы.

С января 2026 года специалисты компании пробурили 52 скважины общей протяженностью 11 километров. В 34 из них обнаружили видимые глазом зерна драгоценного металла. Этот показатель составляет более 65 процентов успешности от общего числа скважин.

Потенциал и ценность месторождения в Укколанвааре теперь оцениваются намного выше, чем предполагалось изначально. Компания Endomines намерена сделать этот район главным объектом для дальнейшей геологоразведки. В фирме уверены, что речь идет о формировании крупного промышленного узла по добыче золота. Для Финляндии, которая уже входит в число европейских лидеров по запасам этого металла, открытие сулит серьезные экономические дивиденды.

Ранее мы сообщали, что Гана собирается нарастить поставки золота в Россию.

Фото: pxhere.com