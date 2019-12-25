Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге увеличилось на 9,2%

С начала недели выписка пациентов из больниц традиционно возрастает, рассказал Дмитрий Лисовец.

В сравнении с предыдущей неделей, в период с 23 по 29 ноября в Петербурге на 9,2% увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" расскзаал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Так, чиновник отметил, что за текущую неделю в перепрофилированные стационары поступило 5486 пациентов.

25 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд госпитализаций с начала пандемии – 917 человек, что создает беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города. На утро воскресенья в городе развернуто коек для COVID-19 и пневмоний – 10 846, свободно – 822 койки – написал глава Комздрава.

Лисовец добавил, что в выходные число свободных мест в больницах сокращается из-за небольшого количества выписанных пациентов. С начала недели выписка пациентов из больниц традиционно возрастает. Глава комитета добавил, что в Северной столице намерены проводить дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений для приема больных с коронавирусом.

Тем временем, в Петербурге число больных с тяжелой формой коронавируса выросло. Замглавы комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана отметил, что за последний месяц число "тяжелых" пациентов выросло на 4%.

Фото: Piter.tv