Число больных с тяжелой формой коронавируса выросло в Петербурге

При этом "утяжеление" рассматривается Комздравом как незначительное.

В Петербурге число больных с тяжелой формой коронавируса выросло. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал замглавы комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана. Он отметил, что за последний месяц число "тяжелых" пациентов выросло на 4%.

Чиновник отметил, что по данным на конец октября, число больных с тяжелой формой вируса выросло с 18% до 22%. При этом число "легких" заболевших снизилось до 8%. "Утяжеление" пациентов, поступающих на лечение рассматривается Комздравом как незначительное. Сарана напомнил, что амбулаторно лечатся все "легкие" заболевшие коронавирусом, кроме тех, у кого есть сопутствующие заболевания. В больницы отправляются пациенты в тяжелом и средне-тяжелом состоянии.

Ранее главврач городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий заявил, что коронавирус негативно влияет на весь организм человека.

Тем временем, в Петербурге зафиксировали 3695 новых заражений коронавирусом. В Ленобласти – 209.

Фото: Piter.tv