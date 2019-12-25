Врач заявил о негативном влиянии COVID-19 на весь организм человека

Следить за своим здоровьем в пандемию нужно особенно тщательно.

Главврач городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий заявил, что коронавирус негативно влияет на весь организм человека. Об этом медик рассказал в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург".

Главврач разъяснил, что последствиями ковида действительно могут быть потеря памяти и головокружение, о которых спросил ведущий. Именно поэтому людям необходимо особенно чутко прислушиваться к проявлениям простуды и заботиться о своем здоровье – течение заболевания определяет иммунитет человека. Кроме того, сказал Стрижелецкий, есть риск заразиться коронавирусом повторно, если после победой над болезнью не обращать внимания на признаки простуды.

Тем временем, в Петербурге зафиксировали 3695 новых заражений ковидом. В Ленобласти – 209.

Фото: Piter.TV