В Петербурге зафиксировали 3695 новых заражений ковидом. В Ленобласти – 209

На область и город пришелся также 71 умерший человек.

За последние сутки, 27 ноября в России выявили более 27 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа 3695 заражений пришлись на Петербург, а еще 209 – на Ленобласть. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно также, что за сутки в городе скончались 70 заболевших COVID-19, в области тоже зафиксировали один летальный исход. Вместе с этим, 1991 петербуржец справился с болезнью, как и 305 житель области.

С начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 118 515 человек, умерли 5350, выписались по выздоровлению 67 636 пациентов. В Ленобласти заболели всего 16 526, скончались 134 человека, вылечились 11 193 пациента.

Станция переливания крови в Петербурге имеет необходимый фонд антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV; информационный центр