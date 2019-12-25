Станция переливания крови в Петербурге имеет необходимый фонд антиковидной плазмы

Об этом заявил губернатор.

В среду, 25 ноября, губернатор Петербурга заявил, что в Петербурге имеется достаточный объем антиковидной плазмы от доноров всех групп крови.

Он отметил, что запасов хватит на всех тяжело больных пациентов, но потребность все же растет и станция переливания крови наращивает объемы ее заготовки. Напомним, что плазму используют в лечении пациентов с коронавирусом. Новый метод лечения помог уменьшить срок госпитализации пациентов и снизить летальность.

Таким методом лечения пользуются в Боткинской, Мариинской и Александровской больницах, а также в стационарах больниц Святителя Луки и Святого Георгия, №40, №20 и №2.

Сдать плазму крови можно на Городской станции переливания крови, в больнице Святого Георгия и многопрофильной больнице №2.

Ранее мы писали, что в Петербурге рожавшим женщинам запретили сдавать "антиковидную" плазму.

Фото: Piter.TV