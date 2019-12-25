В Петербурге рожавшим женщинам запретили сдавать "антиковидную" плазму

"Ковидная" плазма является иммунной, поэтому содержит все имеющиеся антитела.

Во вторник, 10 ноября, стало известно, что в Северной столице рожавшим женщинам запретили сдавать "антиковидную" плазму". Об этом факте стало известно из ответов представителей Городской больницы №40 в Сестрорецке.

Отмечается, что сдавать "антиковидную" плазму" запретили сдавать даже тем женщинам, кто имел беременность, в том числе даже прерванную.

Врачи отметили, что у женщин во время беременности могут вырабатываться HLA-антитела. Именно они при попадании реципиенту могут вызывать неблагоприятные реакции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1485 человек.

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