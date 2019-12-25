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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1485 человек
Сегодня, 11:10
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1485 человек

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Из больниц выписали 751 человека.

За последние сутки в России подтвердили  20 977 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 322 (25,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1 485 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 171. За последние сутки подтверждена смерть 368 пациентов. В Петербурге подтвердили 62 смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 15 600 человек, в том числе 751 человека в Петербурге и 112– в Ленинградской области. 

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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