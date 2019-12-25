В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1485 человек

Из больниц выписали 751 человека.

За последние сутки в России подтвердили 20 977 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 322 (25,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1 485 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 171. За последние сутки подтверждена смерть 368 пациентов. В Петербурге подтвердили 62 смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 15 600 человек, в том числе 751 человека в Петербурге и 112– в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv