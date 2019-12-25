В РФ зарегистрировано 2 242 633 заболевших COVID-19.

В России выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. По данным экспертов, число новых зараженных за последние сутки увеличилось до 2 242 633 пациентов.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 100, в том числе выявлено активно 5724 (21,1%) без клинических проявлений заявление оперштаба

Известно, что новые случаи инфицирования зарегистрированы во всех 85 регионах. Темп прироста пациентов с коронавирусом составил 1,2 процента.

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