Вирусолог назвал истинную причину пандемии коронавируса

С момента начала пандемии коронавируса болезнью заразилось более 60 миллионов человек.

Немецкий вирусолог Александр Кекуле выдвинул новую версию возникновения пандемии коронавирусной инфекции. Во время интервью телеканалу ZDF ученый сказал, что Европу поглощает мутировавший коронавирус, штамм которого появился в Италии.

По словам Кекуле, итальянский штамм COVID-19 поражает пациентов в 99% случаев. Инфекция мутировала из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на ее опасность.

"Стартовый выстрел" для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии

Александр Кекуле

С момента начала пандемии коронавируса болезнью заразилось более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В России коронавирус диагностировали у 2,2 миллионов человек.

Видео: zdf.de