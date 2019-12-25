Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму

На лидирующем месте наша страна потеснила Вьетнам.

Россия в марте 2025 года нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов. В результате наш страна стала основным для КНР импортером данной продукции. Соответствующее заявление опубликовано иностранной таможней. В профильной структуре указали, что китайские компании за март экспортировали на российский внутренний рынок клубники товар, который вдвое больше поставок, фиксирующихся за февраль текущего года, а также за март предыдущего. Россия потеснила на лидирующей позиции Вьетнам. Тот в свою очередь сократил импорт клубники почти на четверть - до 2,5 миллиона долларов. В топ-трех импортеров продукции вошел Гонконг. Этот регион нарастил ввоз ягоды в полтора раза, до показателя в 1,9 миллиона долларов.

В общей сложности за три первых месяца текущего года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона, который она закупила годом ранее. Настолько больших закупок в истории двусторонней торговли между РФ и КНР еще не было. По результатам последнего квартала на Россию в китайском экспорте клубники пришлось чуть более трети от всех заключенных поставок. Напомним, что годом ранее речь шла всего о четверти.

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Фото: pxhere.com