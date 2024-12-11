Голубику из Марокко с опасным вредителем не пропустили в Петербург

Азиатская ягодная дрозофила (Drosophila suzukii Mats.) представляет серьёзную угрозу для множества плодовых и ягодных культур, таких как черешня, слива, персик, абрикос, клубника, ежевика, малина, черника и голубика.

В Петербурге при проверке партии свежей голубики, ввезённой из Марокко, специалисты обнаружили живую личинку вредителя, представляющего угрозу для плодовых и ягодных культур.

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 12,1 тонны голубики, доставленной из Марокко. В ходе осмотра груза была найдена живая личинка насекомого, напоминающего опасный карантинный объект.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили присутствие карантинного объекта — азиатской ягодной дрозофилы (Drosophila suzukii Mats.). Это первое выявление данного вредителя в 2025 году при импорте подкарантинной продукции на территорию, контролируемую Управлением Россельхознадзора.

Согласно действующим нормам, импорт голубики на территорию России запрещён, и по решению владельца партия должна быть обработана для уничтожения вредителей.

Азиатская ягодная дрозофила (Drosophila suzukii Mats.) представляет серьёзную угрозу для множества плодовых и ягодных культур, таких как черешня, слива, персик, абрикос, клубника, ежевика, малина, черника и голубика. Самки этого вида откладывают яйца прямо в спелые плоды, а вылупившиеся личинки продолжают питаться мякотью плодов, разрушая их структуру. Этот вредитель отличается быстрым размножением и может легко проникнуть в новые регионы через международную торговлю.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)