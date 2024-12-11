В Петербург не пропустили две импортные партии экзотического фрукта с личинками

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие восточной фруктовой мухи (Bactrocera dorsalis) в партии свежего салака.

Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля на фитосанитарном посте грузового терминала аэропорта Пулково сотрудниками Управления Россельхознадзора были выявлены живые личинки насекомых в двух партиях свежего салака общим весом 3 тонны, прибывших из Индонезии. Внешний вид личинок был схож с признаками опасного карантинного объекта. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ" провел лабораторные исследования, результаты которых подтвердили наличие восточной фруктовой мухи (Bactrocera dorsalis) в партии фруктов. Это первый случай обнаружения данного карантинного объекта в 2025 году. В результате ввоз этих двух партий тропических фруктов на территорию России был запрещен.

Салак — это тропический фрукт, произрастающий в таких странах, как Индонезия, Вьетнам, Таиланд и другие государства Юго-Восточной Азии. Он известен своей необычной внешностью: темно-коричневая кожура покрыта блестящими плотными чешуйками, напоминающими кожу змеи, поэтому его иногда называют змеиным фруктом.

Восточная фруктовая муха (Bactrocera dorsalis) относится к семейству пестрокрылок и представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур, так как способна повредить фрукты, овощи и орехи. Этот вредитель классифицируется как карантинный объект и хотя на данный момент не обнаружен на территории России, он широко распространен в 65 странах мира, начиная с Юго-Восточной Азии.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)