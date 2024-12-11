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В Петербург не пустили 366 тонн арахиса без документов
Сегодня, 15:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили 366 тонн арахиса без документов

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На перевозимые партии арахиса не было протоколов испытаний и декларации о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС.

В Петербург не пустили более 300 тонн арахиса без документов. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В морском порту Санкт-Петербурга государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверяли 4 импортных партии арахиса общим весом 336 тонн. При проверке были выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности зерна" и "О безопасности пищевой продукции". Партии арахиса были происхождением из Китая, Бразилии и Индии.

На перевозимые партии арахиса не было протоколов испытаний и декларации о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС, а также на одну из партий не был оформлен товаросопроводительный документ (СДИЗ).

Ввоз партий арахиса на территорию Российской Федерации был запрещен.

Ранее в Петербург не пустили 25 тонн перца из Индии с насекомыми.

Фото: unsplash (Vladislav Nikonov)

Теги: арахис, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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