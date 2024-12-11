  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург не пустили 25 тонн перца из Индии с насекомыми
Сегодня, 15:48
47
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили 25 тонн перца из Индии с насекомыми

0 0

В результате исследования была установлена зараженность перевозимой продукции многоядной мухой-горбаткой.

В Петербурге в партии индийского перца обнаружены имаго многоядной мухи-горбатки. Россельхознадзор запретил ввоз данной продукции на территорию РФ.

В морском порту Санкт-Петербурга при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортной партии сушеного перца общим весом 25 тонн, произведенного в Индии, на дне контейнера были обнаружены живые имаго насекомых, схожих с опасным карантинным объектом.

В результате исследования была установлена зараженность перевозимой продукции многоядной мухой-горбаткой.

Выпуск индийского перца на территорию Российской Федерации запрещён.

В Петербург в первые дни 2025 года привезли более 45 тонн фруктов, чая и риса.

Фото: unsplash

Теги: перец, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии